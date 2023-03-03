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Георгий Джикия: выход — убрать этот Fan ID

Георгий Джикия: выход — убрать этот Fan ID
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался на тему внедрения Fan ID в Российской Премьер-Лиге.

«Общался ли с болельщиками? Всегда на связи, да. Не будут ходить категорически? Да. Позиция. Понятное дело, что клубу от этого нехорошо. Футболистам от этого нехорошо. Мы со своей стороны выйдем играть. Хоть один человек если будет, мы выйдем играть. Будет больше людей — конечно, это приятно. Приятно, когда трибуны гонят, поддерживают, орут. Реально этого не хватает. Но таковы реалии, что поделать.

Выход? Ну да, наверное, вижу. Убрать этот Fan ID. Почему на футболе есть, а, условно, на других — нет? Почему это так происходит?» — сказал Георгий Джикия в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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