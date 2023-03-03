Джикия: перед пенальти Промеса сказал ему: «Хочешь, я пробью?» Он ответил: «Нет, я»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о ситуации с пробитием нападающим команды Квинси Промесом пенальти в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (4:2).
«Что я сказал Промесу перед его третьим пенальти в игре с «Локомотивом»? Я сказал: «Хочешь, я пробью?» Он говорит: «Нет, я пробью». Потом Кейта пришёл, захотел пробить, я говорю: «Тебе вообще пока рано» (смеётся). Мы там смеялись, ну вы видели. Я не знаю, кто говорит, что у нас какая-то ссора была. На этот матч было написано чётко: Квинси — пенальти.
Я никогда в жизни пенальти не бил. Это вообще не моё. Когда в будущем такое будет, если это не повлияет на ход игры, я с удовольствием бы это сделал», — сказал Джикия в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В концовке второй игры с «Локомотивом» Промес трижды пробивал пенальти, сумев отличиться только с последней попытки.
- 3 марта 2023
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