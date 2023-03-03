Джикия: всё когда-то заканчивается. И надеюсь, что бан России тоже закончится

Капитан «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался против перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола из УЕФА, отметив, что раньше поддерживал эту идею.

«Когда это всё началось, я позитивно смотрел на переход в Азию. Время прошло, я проанализировал — думаю, что не выход. Нужно подождать всё-таки. Я чувствую, что ситуация немного меняется, да. Всё когда-то заканчивается. И надеюсь, что наш бан тоже закончится.

Это элементарное желание. Я застал Лигу чемпионов, Лигу Европы, я знаю, что такое послушать гимн. Но когда ты смотришь на молодых футболистов, хочется, чтобы они тоже это ощутили. Чтобы они увидели наших болельщиков — наши молодые не видели полные трибуны», — сказал Джикия в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».