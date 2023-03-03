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Кристофер Мартинс — о песне «Знаешь ли ты»: слов не знаю, но мелодию напевать могу

Кристофер Мартинс — о песне «Знаешь ли ты»: слов не знаю, но мелодию напевать могу
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал, знает ли он слова песни МакSим «Знаешь ли ты...», которая является неофициальным гимном болельщиков красно-белых.

«Успел ли выучить песню «Знаешь ли ты…»? Ха, слов не знаю, но мелодию напевать люблю. Недавно она заиграла в машине, сразу попросил водителя сделать погромче. А вообще — я стараюсь учить как можно больше русских слов. Учителя не нанимал, потому что ещё со школьных времён не люблю подолгу выполнять скучные задания. Но это не мешает мне знать много языков. И русский тоже потихоньку начинаю понимать — в первую очередь через общение с игроками, персоналом, водителем, в городе.

Какое у меня любимое русское слово? Стараюсь быть дружелюбным и заинтересованным. Поэтому «как дела». Плохие слова лучше не использовать, но иногда без них не обойтись», — приводит слова Кристофера Мартинса официальный сайт «Спартака».

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