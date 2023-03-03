Источник: Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» после восьми лет в клубе

Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино принял решение покинуть английскую команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, бразилец принял окончательное решение. Он сообщил о своём решении лично главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Разговор наставника мерсисайдцев и Фирмино прошёл в положительном ключе. Футболист не будет продлевать свой контракт с клубом и покинет «Ливерпуль» летом на правах свободного агента.
31-летний Фирмино выступал за «Ливерпуль» с 2015 года. Бразильский нападающий сыграл за красных 352 матча, в которых забил 107 голов и сделал 78 результативных передач. Вместе с «Ливерпулем» Фирмино стал чемпионом Англии (2020) и победителем Лиги чемпионов (2019), выиграв с мерсисайдцами в общей сложности семь трофеев.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
- 3 марта 2023
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