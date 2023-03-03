«Факел» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся воронежский «Факел» и подмосковные «Химки». Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Химки» и «Факел» сыграли вничью со счётом 0:0.
Воронежский «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 13 очков после 17 матчей. Подмосковные «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.
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