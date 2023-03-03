КДК РФС дисквалифицировал игрока «Ахмата» Садулаева за оскорбительный жест

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по матчу 1/4 финала Пути регионов «Уфа» — «Ахмат» (1:2). Напомним, Садулаев показал оскорбительный жест в адрес одного из игроков «Уфы». Это не попало в поле зрения арбитров, поэтому они не наказали игрока.

Судьи данный эпизод не видели, поэтому не наказали игрока, записи об инциденте не было. Садулаев, а также представители «Ахмата» и «Уфы» были приглашены на заседание.

«Уфа» — «Ахмат». Мы рассмотрели оскорбительный жест, который попал в трансляцию. Мы пригласили Лечи Садулаева на заседание. Он объяснил, что этот жест он показал игроку «Уфы» в ответ на его оскорбительные слова. Но мы эти слова не слышали. Но Садулаев в перерыве принёс извинения игроку «Уфы», равно как и на заседании. Но мы приняли решение дисквалифицировать Садулаева на два матча Кубка России, один из которых условно, а также оштрафовать на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.