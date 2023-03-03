Возле «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге откроется центр выдачи карт болельщика

Начиная с 4 марта гости стадиона «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге получат возможность подтвердить личность владельца карты болельщика в центре выдачи карт болельщика, расположенном у первого входа. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

Для подачи заявки необходима любая учётная запись на «Госуслугах»: стандартная, упрощённая или подтверждённая. Лица старше 14 лет оформляют карту самостоятельно в личном кабинете; для детей до 14 лет карту оформляют их родители.

Центр выдачи карт болельщика начнёт работать в 11:00 4 марта, в день матча с «Пари Нижний Новгород». В дальнейшем отделение будет открыто за день до домашнего матча (с 11:00 до 20:00) и в день матча (с 11:00 до конца первого тайма).

Болельщики получат возможность как пройти полную процедуру по оформлению карты, включая фотографирование, так и подтвердить личность после подачи и рассмотрения заявки.

Сине-бело-голубые рекомендуют оформить заявку на карту болельщика предварительно, используя новый центр выдачи карт болельщика только для подтверждения личности.