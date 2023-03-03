Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Холанда: футболисты мечтают играть в «Реале». Там есть что-то волшебное

Агент Холанда: футболисты мечтают играть в «Реале». Там есть что-то волшебное
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, заявила, что футболисты мечтают о переходе в мадридский «Реал».

«Кроме Премьер-лиги, есть ещё и «Реал». Там есть что-то, о чём мечтают футболисты. У «Реала» нет матчей такого уровня каждую неделю, но у них есть Лига чемпионов. В Мадриде поддерживают это волшебство. Когда мы составляем планы на будущее, нам нужна цель. Возможно, мы не достигнем её, но если мы не будем знать, куда идём, то точно не дойдём. Мы строим планы даже на 15 лет вперёд. Мы не можем сидеть и ждать», — приводит слова Пименты BBC.

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» прошлым летом, до этого норвежец играл за «Боруссию» Дортмунд.

Новость по теме
Экс-игрок «Реала» Эдегор выбрал Месси лучшим игроком года на The Best. Холанд — второй

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023