Агент Холанда: футболисты мечтают играть в «Реале». Там есть что-то волшебное

Футбольный агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, заявила, что футболисты мечтают о переходе в мадридский «Реал».

«Кроме Премьер-лиги, есть ещё и «Реал». Там есть что-то, о чём мечтают футболисты. У «Реала» нет матчей такого уровня каждую неделю, но у них есть Лига чемпионов. В Мадриде поддерживают это волшебство. Когда мы составляем планы на будущее, нам нужна цель. Возможно, мы не достигнем её, но если мы не будем знать, куда идём, то точно не дойдём. Мы строим планы даже на 15 лет вперёд. Мы не можем сидеть и ждать», — приводит слова Пименты BBC.

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» прошлым летом, до этого норвежец играл за «Боруссию» Дортмунд.

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