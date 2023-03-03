Мостовой: до сих пор не можем разобраться со схемой Кубка. Уже и не думаешь о начале РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что не соскучился по Российской Премьер-Лиге. Также он подчеркнул, что до сих пор не понимает новый формат Фонбет Кубка России.

«По РПЛ не соскучился. Почему? Потому что продолжались европейские чемпионаты. Игр было много. Да, не всё мы можем смотреть. Лига чемпионов была. Поэтому не соскучился.

Немножко так встрепенул Кубок России. Я раньше говорил и сейчас скажу — формат не понимаю. Проигрываешь — остаёшься. Выигрываешь — остаёшься. Любим мы отличаться, конечно. Со схемой Кубка до сих пор разобраться не можем. Уже и не думаешь о начале РПЛ (смеётся). Команды проигрывают, а потом смотришь — они снова играют», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.