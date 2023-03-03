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Кристофер Мартинс рассказал об атмосфере в «Спартаке»

Кристофер Мартинс рассказал об атмосфере в «Спартаке»
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал об атмосфере в стане красно-белых и высказался о прошедших зимних сборах команды.

«Как мне опыт таких длительных сборов? Нам помогло, что тренерский штаб здорово всё распланировал. Работа была тяжёлая, но в нужные моменты команда получала возможность отвлечься и отдохнуть. Атмосфера в команде отличная, все это отмечают. Тренер знает, когда нужно покритиковать, а когда — улыбнуться и отнестись к игроку с пониманием и даже любовью. Кроме того, мы тренировались в хорошую погоду, а это всегда приятнее. Да и победы помогают. На сборах мы только выигрывали, продолжили в Кубке России. Теперь на очереди чемпионат. Надеюсь, по итогам второй части сезона мы сможем гордиться собой», — приводит слова Кристофера Мартинса официальный сайт «Спартака».

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