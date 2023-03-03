«Бойкот продолжается!» Фанаты «Спартака» выступили с заявлением перед возобновлением РПЛ

Объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» перед возобновлением сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги выступило с заявлением о бойкоте матчей из-за внедрения Fan ID.
«Наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остаётся в силе!
Решение, принятое зимой 2022 года, остаётся в силе и по сей день и действует до момента полной отмены действующего закона.
Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!
Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила — рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож», — написано в заявлении на сайте объединения.
Завтра, 4 марта, пройдёт первый матч на стадионе «Открытие Банк Арена» с применением персонифицированных карт болельщика. «Спартак» примет «Урал». Начало игры — в 14:00 мск.
- 3 марта 2023
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