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Мартинс: Зобнин — это маэстро, дирижёр. Литвинов — работяга. А Денисов словно губка

Мартинс: Зобнин — это маэстро, дирижёр. Литвинов — работяга. А Денисов словно губка
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра охарактеризовал своих партнёров по полузащитной линии красно-белых. Так, Романа Зобнина он назвал маэстро, Руслана Литвинова — работягой, а Даниила Денисова сравнил с губкой.

«Дам каждому прозвище. Зобнин — это маэстро, дирижёр. Литвинов — в первую очередь работяга, с сильным характером. Умяров — лидер, это качество у него очень развито. Пруцев — человек, который кайфует от игры и своего понимания футбола. Денисов — словно губка, быстро впитывает информацию и обучается. Ещё не забываем про Зорина и Пяткина. А я… Я тоже работник. С хорошей ментальностью. Со скоростью. Но не особо техничный (смеётся)», — приводит слова Кристофера Мартинса официальный сайт «Спартака».

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