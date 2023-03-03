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Быстров: штраф 500 тыс. рублей должна получить не «Волга», а болельщик, кинувший банан

Быстров: штраф 500 тыс. рублей должна получить не «Волга», а болельщик, кинувший банан
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на решение КДК РФС наказать «Волгу» за инцидент, произошедший в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:3). Напомним, болельщик ульяновской команды бросил на поле банан. Предполагается, что это был жест расизма по отношению к одному из темнокожих футболистов санкт-петербургского клуба.

«На мой взгляд, штраф в размере 500 тысяч рублей должен получать не клуб, а тот самый болельщик, который решил швырнуть банан на поле. Тем более на стадионах сейчас такое крутое видеонаблюдение — можно рассмотреть даже мышку, выбегающую из норки, не то что невоспитанного болельщика», — написал Владимир Быстров в своём телеграм-канале.

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