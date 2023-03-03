Лещук: посещаемость после введения Fan ID расстраивает. Атмосфера на матчах стала ужасной

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал об атмосфере на играх Российской Премьер-Лиги после того, как для посещения стадиона потребовалось оформлять паспорт болельщика — Fan ID.
«Посещаемость после введения Fan ID расстраивает. Атмосфера на всех матчах стала совсем плохой — она ужасная. На наших играх при активных фанатах раньше было намного лучше. Всё было так круто, что прям хотелось приезжать на игру — я ждал этой атмосферы. А сейчас выходишь на поле, а вокруг всё уныло. Могу только со своей стороны призвать болельщиков оформить Fan ID и приходить на игры, потому что без них очень плохо. Но у каждого, конечно же, есть своё мнение — оформлять или нет. Однако атмосфера стала плохой — это железный факт», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 3 марта 2023
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