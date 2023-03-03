«У соперника не было моментов». Симеоне поздравил «Барселону» с победой в матче с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями от просмотра первого матча полуфинала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (0:1).

«Футбол — та игра, в которой ситуация чередуется в зависимости от матчей. «Барселона» понимала, какая игра ей была нужна для победы, они провели её наилучшим образом. Слова есть слова, имеет значение лишь то, что вы видите, факты. «Барселона» играла комфортно, защищалась организованно, а у «Реала» практически не было моментов. Поздравляю каталонцев с победой», — приводит слова Симеоне AS.

Ответная встреча между «Барселоной» и «Реалом» состоится 5 апреля на «Спотифай Камп Ноу».

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик: