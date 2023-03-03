«Ели мясо мужики». В ЦСКА описали себя строчкой из песни «Короля и Шута»

«Кинопоиск», на котором начался показ сериала про российскую группу «Король и Шут», предложил официальным аккаунтам российских организаций описать себя строчкой из песен этого коллектива. В активности принял участие московский ЦСКА.
«Ели мясо мужики», — отреагировал официальный аккаунт ЦСКА строчкой из одноимённой песни, намекнув на прозвище своего вечного соперника в лице «Спартака».
Возобновится сезон Российской Премьер-Лиги для ЦСКА 5 марта, когда подопечные Владимира Фёдотова сыграют на выезде с «Сочи». Затем команду ожидают два матча с «Крыльями Советов» — по одному на РПЛ и Фонбет Кубок России.
В чемпионате России ЦСКА после 17 туров занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 29 очков. В последний раз турнир армейцы выигрывали в сезоне-2015/2016.
- 3 марта 2023
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