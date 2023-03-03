Серхи Роберто продлил контракт с «Барселоной» до 2024 года

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды. Действующее соглашение испанского футболиста с сине-гранатовыми истекает в 2024 году. Сумма составляет € 400 млн.

31-летний Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». Он находится в структуре команды с 2006 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Роберто дебютировал за первую команду 10 ноября 2010 года в матче Кубка Испании.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании после 23-го тура.

«Барселона» сенсационно проиграла «Альмерии» в гостевом матче:

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