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Серхи Роберто продлил контракт с «Барселоной» до 2024 года

Серхи Роберто продлил контракт с «Барселоной» до 2024 года
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды. Действующее соглашение испанского футболиста с сине-гранатовыми истекает в 2024 году. Сумма составляет € 400 млн.

31-летний Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». Он находится в структуре команды с 2006 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Роберто дебютировал за первую команду 10 ноября 2010 года в матче Кубка Испании.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании после 23-го тура.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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