Клопп — об «Арсенале»: они просто летают и показывают отличный футбол. Уважаю подобное

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не поскупился на слова похвалы в адрес лондонского «Арсенала», занимающего первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Арсенал»? Боже мой, они просто летают, добиваются нужного результата и показывают действительно отличный футбол. Я очень уважаю это», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
«Арсенал» в 25 матчах чемпионата Англии набрал 60 очков. На второй строчке расположился «Манчестер Сити», имеющий в активе 55 очков. В тройку входит также «Манчестер Юнайтед» (49), но у команды матч в запасе. «Ливерпуль» с 39 очками в 24 встречах идёт на шестой строчке.
В следующем туре «Арсеналу» предстоит матч с «Борнмутом», у команды Клоппа встреча с «Манчестер Юнайтед».
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный. Видеоролик:
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