«Факел» — «Химки»: стартовые составы на первый матч РПЛ после зимнего перерыва

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся воронежский «Факел» и подмосковные «Химки». Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды огласили стартовые составы.
«Факел»: Городовой, Суслов, Черов, Магаль, Калинин, Морозов, Акбашев, Квеквескири, Рабей, Аппаев, Гонгадзе.
«Химки»: Гудиев, Идову, Лео Андраде, Голубович, Антич, Гонсалес, Мирзов, Хубулов, Магомедов, Маркос Гильерме, Жаниу Бикел.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Химки» и «Факел» сыграли вничью со счётом 0:0.
Воронежский «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 13 очков после 17 матчей. Подмосковные «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.
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