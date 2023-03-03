Стрепетов: в Кубке России «Зениту» достался один из сильнейших соперников

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился мнением о жеребьёвке Фонбет Кубка России Пути регионов, по итогам которой «Динамо» встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

«Зениту» достался один из сильнейших соперников. «Динамо» обладает большим количеством высококлассных футболистов, тот же Захарян, например. Так что атака бело-голубых может доставить любому клубу большие проблемы. Единственный момент – пока они только набирают форму, видны определённые огрехи в обороне, в середине поля.

Но время ещё есть – и в Петербург они приедут в полной боевой готовности с настроем только на победу. У «Зенита» будет отсутствовать стержень – Родригао, Барриос, Малком, три ведущих игрока, так что петербуржцам будет сложно. «Динамо» может закрыться, сыграть в быструю контратаку – у них есть Тюкавин, Макаров, Смолов, Захарян. Так что «Зенит» должен будет очень строго сыграть в обороне», — цитирует эксперта «РБ Спорт».