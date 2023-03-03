Данила Прохин: Владислав Радимов — жёсткий тренер и крутой мотиватор
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Защитник «Ростова» Данила Прохин, который является воспитанником академии «Зенита», поделился мнением об экс главном тренере второй команды сине-бело-голубых Владиславе Радимове.
«Какой Радимов тренер? Такой же жёсткий, как и футболист. За словом в карман вообще не лезет. Если надо жёстко напихать — ноль проблем. Ещё он крутой мотиватор.
Пример? Между «Зенитом-2» и «Ленинградцем» уже много лет серьёзное противостояние. Даже несмотря на то, что это Вторая лига. Помню, как перед одним из таких «питерских» дерби Николаич зашел в раздевалку и сказал: «Все говорят, что у нас нет своих воспитанников. Выходите сегодня и доказывайте, что они есть!» В итоге весь состав был из воспитанников», — приводит слова Прохина Sport24.
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