Данила Прохин: Владислав Радимов — жёсткий тренер и крутой мотиватор

Защитник «Ростова» Данила Прохин, который является воспитанником академии «Зенита», поделился мнением об экс главном тренере второй команды сине-бело-голубых Владиславе Радимове.

«Какой Радимов тренер? Такой же жёсткий, как и футболист. За словом в карман вообще не лезет. Если надо жёстко напихать — ноль проблем. Ещё он крутой мотиватор.

Пример? Между «Зенитом-2» и «Ленинградцем» уже много лет серьёзное противостояние. Даже несмотря на то, что это Вторая лига. Помню, как перед одним из таких «питерских» дерби Николаич зашел в раздевалку и сказал: «Все говорят, что у нас нет своих воспитанников. Выходите сегодня и доказывайте, что они есть!» В итоге весь состав был из воспитанников», — приводит слова Прохина Sport24.