Судья объяснил, почему в схватке Винисиус — де Йонг показал карточку лишь игроку «Реала»

Главный арбитр первого матча Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» Хосе Мунуэра Монтера по ходу игры объяснил защитнику мадридской команды Эдеру Милитао свои решения по эпизоду схватки, произошедшей между его одноклубником Винисиусом Жуниором и полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом.
Фото: Кадр из трансляции матча
Эдер, послушай меня, хорошо? Он хватает его за шею и бросает на землю», — приводит слова Монтеры AS со ссылкой на Movistar+.
Отметим, что по окончании этого эпизода жёлтую карточку получил лишь нападающий «Реала». Ответный матч между командами пройдёт на «Спотифай Камп Ноу» 5 апреля. Однако до этой встречи команды сыграют 19 марта в чемпионате Испании.
Болельщики «Реала» разбрасывают банкноты с изображением Лапорты. Видеоролик:
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