Дизайн, вдохновлённый стрелкой: PARI представила новую форму ФК «Пари НН»

Зимний перерыв в чемпионате России завершается, впереди вторая часть сезона. Букмекерская компания PARI, титульный спонсор футбольного клуба «Пари НН», представила уникальный проект, посвящённый презентации новой формы команды, в котором приняли участие нижегородские болельщики.

Дизайн формы, который представлен в специальном проморолике, содержит важные отсылки к главной городской достопримечательности — стрелке, разделяющей Оку и Волгу. На месте слияния рек расположен стадион команды. Координаты стрелки теперь указаны на нагрудной части футболок.

Также живописную локацию символизируют стрельчатые узоры на клубных джерси. Все вместе они образуют богатырскую кольчугу. Ещё одним элементом фирменного стиля стала хохлома на манжетах и воротнике, которая представляет промыслы Нижнего Новгорода.

В новой форме «Пари НН» сыграет несколько матчей весенней части сезона РПЛ-2022/2023. Команда стартует с мата с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 4 марта.

В видео, посвящённом презентации обновлённой формы клуба, демонстрируются самые известные локации Нижнего Новгорода и места, близкие самим горожанам. Каждому из них дорого что-то своё. При этом главной точкой притяжения остаётся футбольный стадион. Домашняя арена команды объединяет всех вне зависимости от индивидуальных предпочтений.