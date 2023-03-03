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Гендир «Пари НН»: верим, что новый комплект формы найдёт положительный отклик у фанатов

Гендир «Пари НН»: верим, что новый комплект формы найдёт положительный отклик у фанатов
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов прокомментировал представление новой формы нижегородского клуба.

«В рамках сотрудничества с нашим стратегическим партнёром мы обещали болельщикам много интересных проектов. Рад, что нам удаётся реализовывать задуманное. Форма команды — важный элемент в представлении имиджа клуба. И нам приятно, что вместе с партнёрами удалось разработать проект, который представляет не просто футбольный клуб, а наш город, и отражает его ценности.

Верим, что новая форма найдёт положительный отклик у болельщиков. Наш клуб вместе с PARI продолжает плодотворное сотрудничество и постарается и в дальнейшем удивлять болельщиков и прививать любовь к футболу нижегородцам», — сказал Измайлов.

В новой форме «Пари НН» сыграет несколько матчей весенней части сезона РПЛ-2022/2023. Команда стартует с матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 4 марта.

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