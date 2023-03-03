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«Факел» — «Химки»: Мирзов не реализовал пенальти, но вскоре Гильерме вывел гостей вперёд

В эти минуты в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются воронежский «Факел» и подмосковные «Химки». Команды играют на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте встречи Резиуан Мирзов не смог забить с пенальти — его удар пришёлся в штангу, но спустя две минуты Маркос Гильерме поразил ворота «Факела».

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Химки» и «Факел» сыграли вничью со счётом 0:0.

Воронежский «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 13 очков после 17 матчей. Подмосковные «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.