Сенников раскритиковал решение Иванова отменить гол в ворота «Спартака» в игре с «Локо»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на решение ЭСК, признавшего ошибочным решение судьи Сергея Иванова засчитать гол «Спартака» на 56-й минуте в матче с красно-зелёными в 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Мы в студии смотрели этот момент, и многие признали, что там было нарушение. Удивительно, что его позвали к VAR. И Иванов посчитал, что это всё-таки была какая-то обоюдная борьба. Хотя всем видно было, что Тикнизян руками не держал. Я понимаю, что если все друг друга держат — это обоюдная борьба. Он его не держал, а когда Игнатов фолил, там руки были видны на теле.

И, конечно, такое движение руками сказалось, и игрок упал. А «Спартак» забил гол. При счёте 1:1 такая ошибка очень обидная. Игра была равной, а счёт мог быть и в пользу железнодорожников», — цитирует Сенникова Metaratings.