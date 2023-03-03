Юрий Сёмин: от возобновления РПЛ жду ярких матчей, новых открытий и игроков

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие ожидания связывает со второй частью РПЛ.

«От возобновления нашего чемпионата жду ярких матчей, новых открытий и новых игроков, которые проявили бы себя на самом высоком уровне», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Первый матч российского первенства после зимнего перерыва проходит в эти минуты: воронежский «Факел» принимает «Химки». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Впереди пока химчане — 1:0.

После 17 туров возглавляет турнирную таблицу «Зенит» — подопечные Сергея Семака имеют в активе 42 очка. На шесть очков от сине-бело-голубых отстаёт московский «Спартак». Также в тройке «Ростов» (35).