Роналду выйдет в стартовом составе «Аль-Насра» на матч с последней командой чемпионата

Сегодня, 3 марта, состоится матч 19-го тура Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» примет «Аль-Батин».

«Аль-Наср» имеет возможность обойти в таблице «Аль-Иттихад», который уже провёл свою встречу 19-го тура, и вернуться на вершину турнирной таблицы. «Аль-Батин», напротив, замыкает её.

Португальский форвард Криштиану Роналду попал в стартовый состав своей команды.

Недавно Роналду был признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии. Для 38-летнего португальца эта награда стала первой в новом чемпионате. В феврале Криштиану провёл четыре матча в чемпионате, забил в них восемь голов и стал автором двух голевых передач.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 португальский игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с руководством и тренером.