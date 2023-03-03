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Миранчук и Кварацхелия — номинанты на звание лучшего игрока февраля в Серии А

Миранчук и Кварацхелия — номинанты на звание лучшего игрока февраля в Серии А
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Пресс-служба чемпионата Италии по футболу на официальном сайте опубликовала фамилии пяти футболистов, претендующих на звание лучшего игрока февраля в лиге.

В это число вошли: Федерико Баскиротто («Лечче»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Алексей Миранчук («Торино»), Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен (оба — «Наполи»).

Статистические данные всех пяти футболистов в февральских матчах Серии А:

Баскиротто: три матча, одна результативная передача. Помог команде набрать четыре очка.
Ди Мария: три матча, гол и результативная передача. Помог команде набрать девять очков.
Миранчук: три матча, результативная передача. Помог команде набрать одно очко.
Кварацхелия: три матча, гол и результативная передача. Помог команде набрать девять очков.
Осимхен: три матча, три гола. Помог команде набрать девять очков.

«Пять игроков были выбраны с учётом расширенного анализа Stats Perform, созданного на основе данных отслеживания, записанных с помощью системы Hawk-Eye. Рейтинговая система, запатентованная K-Sport в 2010 году и подтверждённая научным путём, учитывает не только статистические данные и технические моменты, но и позиционные данные. Это позволяет анализировать важные аспекты, такие как движение без мяча и, следовательно, оптимальные движения, выбор позиции и вклад в техническую и физическую эффективность команды, что позволяет объективно и качественно оценить выступление футболиста», — сказано в заявлении пресс-службы Серии А.

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