«Факел» — «Химки»: Гонгадзе сравнял счёт перед перерывом

В эти минуты в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются воронежский «Факел» и подмосковные «Химки». Команды играют на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 44-й минуте Георгий Гонгадзе поразил ворота «Химок» после прострела Хызыра Аппаева — 1:1.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Химки» и «Факел» сыграли вничью со счётом 0:0.
Воронежский «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 13 очков после 17 матчей. Подмосковные «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.
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