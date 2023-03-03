Кварацхелия: моим кумиром был Гути. Его форму не продавали в Грузии, писал 14-й номер сам

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия признался, что в детстве его кумиром в футболе был тогдашний полузащитник «Реала» Гути.

«В детстве моим кумиром был Гути, тогда он выступал за мадридский «Реал». Его футболку нельзя было купить в Грузии, поэтому мне пришлось купить простую белую, где я написал число «14» на спине», — приводит слова Кварацхелии Geo Team в «Твиттере».

Гути — воспитанник «Реала», он выступал за мадридскую команду с 1995 по 2010 год, а затем на год ушёл в «Бешикташ», где и завершил карьеру. Вместе с «Реалом» Гути стал обладателем 11 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов. На его счету также 14 матчей в составе сборной Испании.

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи». Видеоролик: