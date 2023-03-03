В «Динамо» высказались о продлении контракта с Сулаквелидзе
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высказался о продлении контракта с полузащитником Георгием Сулаквелидзе.
«Некоторым игрокам нужно немного больше времени, чтобы развить свои навыки и вырасти в хороших профессионалов. Гео является одним из таких футболистов, и мы надеемся, что он воспользуется своим шансом», — цитирует Бувача пресс-служба клуба.
Сулаквелидзе является воспитанником СДЮШОР «Химки», после окончания которой он год провёл в тульском «Арсенале». В «Динамо» перешёл в августе 2019 года и выступал сначала за молодёжную команду бело-голубых, а потом за «Динамо-2», в составе которого провёл 31 матч, отметился двумя голами и шестью передачами.
ЦСКА обыграл «Динамо» в товарищеском матче:
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