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«Барселона» в матче с «Реалом» показала худший процент владения мячом в истории клуба

«Барселона» в матче с «Реалом» показала худший процент владения мячом в истории клуба
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В ночь с 2 на 3 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прошёл первый матч полуфинала Кубка Испании, в котором сыграли мадридский «Реал» и «Барселона». Благодаря автоголу Эдера Милитао победу одержала гостевая команда. Однако «Барселона» показала худший процент владения мячом с тех пор, когда эту статистику начали считывать. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, «Барселона» владела мячом лишь 35,3% игрового времени. Для сравнения: в нынешнем сезоне средний процент владения мячом сине-гранатовых в матчах равен 63,7%.

Фото: AS

Также «Барселона» смогла отдать лишь 58 передач в последней трети поля, когда как «Реалу» удалось осуществить 273 подобных паса.

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