«Динамо» продлило контракт с полузащитником Георгием Сулаквелидзе

Московское «Динамо» подписало новый контракт с 21-летним хавбеком Георгием Сулаквелидзе до конца сезона-2023/2024.
Георгий Сулаквелидзе
Фото: ФК «Динамо»
«Сулаквелидзе является воспитанником СДЮШОР «Химки», после окончания которой он год провёл в тульском «Арсенале». В «Динамо» Георгий перешёл в августе 2019 года и выступал сначала за молодёжную команду, а потом за «Динамо-2» (43 матча, пять голов, девять передач).
В январе 2022 года Сулаквелидзе впервые отправился на «ВТБ тренировочные сборы» вместе с основным составом «Динамо», а в августе 21-летний хавбек дебютировал в кубковой игре с «Ростовом», — гласит заявление пресс-службы бело-голубых.
Сулаквелидзе в текущем сезоне провёл за главную команду динамовцев лишь один матч в Кубке России, отыграв 57 минут и не отметившись результативными действиями.
- 3 марта 2023
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