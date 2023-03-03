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Головин: я провожу лучший сезон в «Монако»

Головин: я провожу лучший сезон в «Монако»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил продление контракта с французским клубом.

«Я действительно считаю, что это мой лучший сезон с тех пор, как я приехал в княжество, на данный момент у меня всё хорошо. Надо сказать, что персонал и мои товарищи по команде проделали отличную работу, что позволяет мне находиться в наилучших условиях для выступления. А когда вокруг созданы все условия, очевидно, легче добиться хороших результатов. Так что да, на данный момент это мой лучший сезон.

На самом деле я чувствую себя намного лучше. В конце прошлого сезона у нас был разговор с тренером. Это был откровенный обмен мнениями о том, как мне нужно работать физически и технически, чтобы чувствовать себя на 100%. Возможно, оглядываясь назад, это был поворотный момент», — цитирует игрока пресс-служба монегасков.

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