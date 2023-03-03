Каземиро обнял болельщика после победы в КЛ. Другие игроки «МЮ» последовали его примеру

В Сети появилось видео с игроками «Манчестер Юнайтед», которых после победы над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка лиги в подтрибунном помещении встречают болельщики. Несколько игроков поприветствовали фанатов, просто пожав им руку, но бразильский полузащитник Каземиро обнял одного из поклонников «красных дьяволов», после чего другие игроки команды сделали то же самое.

Этот трофей стал первым для клуба с 2017 года, когда «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы. В финале европейского турнира английский клуб обыграл нидерландский «Аякс» (2:0).

Счёт в матче с «Ньюкаслом» на 33-й минуте открыл бразильский полузащитник «красных дьяволов» Каземиро. Он головой замкнул подачу Люка Шоу со штрафного с левого фланга. На 39-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд ворвался в штрафную «Ньюкасла» и пробил по воротам Лориса Кариуса. Мяч влетел в сетку после рикошета от защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана — 2:0.