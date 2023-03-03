Шамар Николсон оценил матчи «Спартака» с «Локомотивом» в Кубке России

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал игру московской команды в матчах с «Локомотивом» (1:0; 4:2) в Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ямайский футболист пропускал эти встречи из-за шестиматчевой дисквалификации, полученной из-за драки в игре с «Зенитом».

«Дисквалификация в играх с «Локомотивом»? Я прошёл предсезонку с командой, и пропускать два первых официальных матча было непросто. Но в ближайшей встрече я наконец-то смогу сыграть, это классно, сфокусирован только на этом.

Матчи с «Локо»? Не так легко входить в официальные игры сразу после тренировочных сборов, тем более в России ещё зимняя погода. Однако «Спартак» провёл хорошие матчи, извлёк уроки и, главное, прошёл дальше в Фонбет Кубке России», — сказал Николсон в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».