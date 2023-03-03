Николсон: мы с Соболевым мотивируем друг друга. Это важно для «Спартака»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о конкуренции на своей позиции с форвардом Александром Соболевым.
«Соболев? Я уже говорил в каком-то интервью, что конкуренция только радует, помогает развиваться, не даёт ощущать себя в зоне комфорта. У других футболистов, думаю, похожая ситуация. У нас с Сашей своего рода челлендж: мы оба мотивируем друг друга работать ещё лучше. Это важно и для нас, и для «Спартака».
«Урал»? Они классно выглядели в концовке первой части сезона. Мы обыграли их в Екатеринбурге, но сейчас это не имеет значения, ведь прошло много времени, отпуск, сборы. Главное, чтобы мы показали свой уровень, тогда возьмём три очка», — сказал Николсон в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».
Матч «Спартак» — «Урал» состоится завтра, 4 марта. Начало – в 14:00 мск.
- 3 марта 2023
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