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«Барселона» одержала шесть побед в шести матчах без Роберта Левандовского

«Барселона» одержала шесть побед в шести матчах без Роберта Левандовского
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В ночь со 2 на 3 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прошёл первый матч полуфинала Кубка Испании, в котором сыграли мадридский «Реал» и «Барселона». Благодаря автоголу Эдера Милитао победу одержала гостевая команда. Отметим, что это шестая встреча, в которой «Барселона» играет без нападающего Роберта Левандовского, и во всех из них были одержаны победы.

«Барселона» без Роберта Левандовского в нынешнем сезоне:

Ла Лига
«Атлетико» 0:1 «Барселона», 16-й тур
«Барселона» 1:0 «Хетафе», 18-й тур
«Жирона» 0:1 «Барселона», 19-й тур

Кубок Испании
«Интерсити» 3:4 «Барселона», 1/16 финала
«Реал» Мадрид 0:1 «Барселона», 1/2 финала, первый матч

Лига чемпионов
«Виктория» Пльзень 2:4 «Барселона»

Роберт Левандовски пропустил встречу с «Реалом» из-за травмы. Вероятно, он не сможет сыграть и с «Валенсией» в матче чемпионата Испании.

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