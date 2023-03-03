«Барселона» одержала шесть побед в шести матчах без Роберта Левандовского

В ночь со 2 на 3 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прошёл первый матч полуфинала Кубка Испании, в котором сыграли мадридский «Реал» и «Барселона». Благодаря автоголу Эдера Милитао победу одержала гостевая команда. Отметим, что это шестая встреча, в которой «Барселона» играет без нападающего Роберта Левандовского, и во всех из них были одержаны победы.
«Барселона» без Роберта Левандовского в нынешнем сезоне:
Ла Лига
«Атлетико» 0:1 «Барселона», 16-й тур
«Барселона» 1:0 «Хетафе», 18-й тур
«Жирона» 0:1 «Барселона», 19-й тур
Кубок Испании
«Интерсити» 3:4 «Барселона», 1/16 финала
«Реал» Мадрид 0:1 «Барселона», 1/2 финала, первый матч
Лига чемпионов
«Виктория» Пльзень 2:4 «Барселона»
Роберт Левандовски пропустил встречу с «Реалом» из-за травмы. Вероятно, он не сможет сыграть и с «Валенсией» в матче чемпионата Испании.
Видеообзор. «Альмерия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 3 марта 2023
-
22:05
-
21:59
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:32
-
21:07
-
21:06
-
21:05
-
21:05
-
21:02
-
20:37
-
20:36
-
20:33
-
20:27
-
20:27
-
20:19
-
20:18
-
20:14
-
20:07
-
19:57
-
19:50
-
19:49
-
19:45
-
19:44
-
19:41
-
19:35
-
19:28
-
19:27
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
19:04
-
18:54