Андрей Канчельскис: все соскучились по РПЛ. Но могли бы начать чемпионат и попозже

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о возобновлении Российской Премьер-Лиги после зимней паузы.

«Я думаю, что, наверное, все соскучились по российскому чемпионату, а не только я один (смеётся). Будем смотреть матчи РПЛ и ожидать. Будем следить за командами и смотреть на то, как они подготовились зимой.

Конечно, можно было и попозже начать чемпионат из-за погодных условий. Но у нас в федерации футбола сидят грамотные люди. Мы сейчас нигде не участвуем — могли бы и позже начать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 3 марта, РПЛ вернулась после зимней паузы матчем 18-го тура между «Факелом» и «Химками» в Воронеже. Он закончился ничьей — 1:1.