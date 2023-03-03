Трансляция матча «Спартака» и «Локо» обошла игру «МЮ» и «Барселоны», а также матчи ЛЧ

Матч Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2) стал самой популярной спортивной трансляцией недели.

Самые популярные спортивные трансляции прошлой недели Фото: Mediascope

По данным Mediascope, московское дерби обошло в рейтинге ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» (2:1), а также противостояние «Ливерпуля» и «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5).

В десятку лучших трансляций также попали другие встречи Фонбет Кубка России – крупная победа ЦСКА в домашнем матче с «Краснодаром» и матч «Зенита» и «Волги» — сильнее в нём оказались подопечные Сергея Семака также со счётом 3:0.

По итогам жеребьёвки Кубка в Пути РПЛ ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с «Уралом». В Пути регионов соперником «Зенита» будет московское «Динамо», «Ахмат» встретится с «Краснодаром», «Акрон» — с «Локомотивом», а «Пари Нижний Новгород» встретится с «Ростовом».