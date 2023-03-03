У «Факела» 11 ничьих в 18 матчах РПЛ. У ближайших конкурентов — 5 в 17
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Сегодня, 3 марта, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Факел» и «Химки». Финальный свисток Артёма Чистякова зафиксировал ничью — 1:1. Для «Факела» эта ничья стала 11-й в 18 встречах чемпионата России.
Ближайшими преследователями воронежской команды по этому показателю являются «Крылья Советов», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов», у которых по пять ничьих в 17 встречах РПЛ текущего сезона.
Отметим, что «Факел» играет в высшем футбольном дивизионе России впервые с 2001 года. Воронежская команда в 18 встречах набрала 14 очков и занимает в турнирной таблице 13-е место. В следующем туре «Факел» сыграет на выезде с московским «Спартаком».
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