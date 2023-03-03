Прохин рассказал, что Быстров сказал игрокам юношеской сборной после поражения от испанцев

Защитник «Ростова» Данила Прохин, который выступал за юношескую сборную России, поделился мнением о Владимире Быстрове, который входил в штаб главного тренера той команды Александра Кержакова.

«Каков Быстров в работе? Вообще спокойный. Рассказывал истории из своей карьеры, приводил примеры. Часто подсказывал нам, исходя из личного опыта. Помню один забавный момент с ним.

Я тогда уже был в молодёжке. Играли в отборе к Евро с испанцами. Матч был на выезде, и с такой топовой сборной было очень тяжело. Проиграли 1:4. В итоге от Сергеича сразу после матча прилетает голосовое: «Ну чё вы там, опять весь матч под мостом провели? Всё выбивали. Когда уже низом начнёте играть?!» Пообещал ему, что в домашнем матче исправимся. В итоге реально победили», — приводит слова Прохина Sport24.