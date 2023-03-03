Осинькин поделился ожиданиями от матча Кубка России с ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России с ЦСКА.

«Мы в чемпионате и со «Спартаком» набирали столько же очков, сколько с ЦСКА. Принимаем всё как есть. Они в хорошей форме. Показывают не только индивидуальный уровень, но добавляют в организации игры. Первый матч с «Краснодаром» был очень качественным с их стороны. Мы будем готовиться к игре с ними в чемпионате 12 марта, поэтому придётся теперь чуть меньше готовиться к соперникам.

Сейчас статистика еврокубков показывает, что большого преимущества нет у команд, которые играют второй матч дома. Единственное – если бы мы играли первый матч в Москве, нам бы не пришлось делать лишний перелёт. Но мы к такому количеству перелётов привыкли, нас этим не испугать», — приводит слова Осинькина Metaratings.