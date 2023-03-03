Агент Худякова: у Даниила были обидные и нелепые ошибки, но это молодость

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы вратаря московского «Локомотива» Даниила Худякова, заявил, что голкипер в скором времени наберётся опыта.

«Сейчас в «Локомотиве» сильная конкуренция, как и должно быть в серьёзном клубе. Есть очень опытный и мастеровитый Маринато Гильерме. Илья Лантратов в последние годы тоже набрался опыта, это вратарь определённого уровня и класса. Всё, что происходит сейчас, это абсолютно нормальная ситуация. Даниил нормально это переносит, нет никаких обид ни на что, он прекрасно понимает, трудится и прогрессирует.

Мальчишке 19 лет, всё впереди для прекрасной карьеры, у него очень серьёзное отношение к жизни. Он прошёл определённый этап, но в профессиональном футболе у него очень многое впереди. Набьёт ещё достаточно шишек. Были обидные, простые, нелепые ошибки, но это молодость. Через это все проходят. Главное, как человек справляется с негативными моментами. На мой взгляд, у парня всё в порядке», — приводит слова Шпинёва Metaratings.