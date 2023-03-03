«Ницца» просит своих болельщиков воздержаться от поездки в Молдавию на матч ЛЕ с «Шерифом»

«Ницца» не рекомендует своим болельщикам посещать гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы с «Шерифом» из Тирасполя, который состоится в следующий четверг, 9 марта.

«После жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, которая состоялась на прошлой неделе, «Ницца» хочет предоставить своим болельщикам самую точную и объективную информацию перед поездкой в Кишинёв, куда УЕФА с июня прошлого года перенёс встречи тираспольского «Шерифа», с которым наша команда сыграет 9 марта.

Ситуация сейчас выглядит неблагоприятным образом, если не сказать больше. В клуб поступает информация о скрытой и непредсказуемой угрозе безопасности. По мнению DNLH (Национальное управление по борьбе с хулиганством), текущие условия не позволяют рассматривать перемещение фанатов «Ниццы» без беспокойства.

Наш клуб должен занять ответственную позицию. Мы сожалеем о том, что нам приходится отговаривать верных поклонников от поездок в Молдавию, чтобы поддержать команду», — гласит заявление пресс-службы «Ниццы».