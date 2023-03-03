Иван Ломаев: Рассказов точно помог «Крыльям» в кубковых играх — внёс вклад в наш проход

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев считает, что новички самарской команды Николай Рассказов и Александр Зуев внесли свой вклад в победу над «Динамо» в двухматчевом кубковом противостоянии с московским «Динамо». Дома подопечные Игоря Осинькина победили со счётом 2:1, а в ответной встрече добыли ничью — 1:1.
«Я могу сказать, что Рассказов и Зуев точно помогли нам в двух кубковых играх. Коля провёл ответный матч с «Динамо» – просто суперматч. Как и все парни, он боролся, бился, подключался к атакам. Так что могу только сказать слова благодарности! Как и вся команда, он внёс вклад в наш проход.
Зуев вышел в первой игре и забил победный гол. Сегодня тоже очень много работал и принёс пользу команде», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 3 марта 2023
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