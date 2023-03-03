Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пусть судят одинаково». В «Атлетико» возмущены работой арбитра матча «Реал» — «Барселона»

«Пусть судят одинаково». В «Атлетико» возмущены работой арбитра матча «Реал» — «Барселона»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба мадридского «Атлетико» в «Твиттере» опубликовала пост-обращение по итогам первого матча полуфинала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (0:1). В клубе недовольны двоякой трактовкой эпизодов от главного арбитра встречи Хосе Мунуэры Монтеры.

«Ничего не говорите, просто сделайте репост, если хотите, чтобы ко всем командам применялись одни и те же правила», — сказано в сообщении.

Возмущение «Атлетико» касается их матча с «Барселоной» (0:1) в 16-м туре чемпионата Испании, который прошёл 8 января. Тогда Монтера, работавший главным судьёй на матче, удалил прямой красной карточкой защитника «Атлетико» Стефана Савича и нападающего «Барселоны» Феррана Торреса за борьбу. Однако в «Атлетико» не понимают, почему при похожем эпизоде, который произошёл между Винисиусом Жуниором и Френки де Йонгом, судья ограничился для бразильца лишь жёлтой карточкой.

Удаление Савича и Торреса. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Новость по теме
Судья объяснил, почему в схватке Винисиус — де Йонг показал карточку лишь игроку «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023