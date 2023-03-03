«Пусть судят одинаково». В «Атлетико» возмущены работой арбитра матча «Реал» — «Барселона»

Пресс-служба мадридского «Атлетико» в «Твиттере» опубликовала пост-обращение по итогам первого матча полуфинала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (0:1). В клубе недовольны двоякой трактовкой эпизодов от главного арбитра встречи Хосе Мунуэры Монтеры.
«Ничего не говорите, просто сделайте репост, если хотите, чтобы ко всем командам применялись одни и те же правила», — сказано в сообщении.
Возмущение «Атлетико» касается их матча с «Барселоной» (0:1) в 16-м туре чемпионата Испании, который прошёл 8 января. Тогда Монтера, работавший главным судьёй на матче, удалил прямой красной карточкой защитника «Атлетико» Стефана Савича и нападающего «Барселоны» Феррана Торреса за борьбу. Однако в «Атлетико» не понимают, почему при похожем эпизоде, который произошёл между Винисиусом Жуниором и Френки де Йонгом, судья ограничился для бразильца лишь жёлтой карточкой.
Удаление Савича и Торреса. Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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