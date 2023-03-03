«Аль-Наср» трижды забил в компенсированное время и вырвал победу. Роналду — без голов

Завершился матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» принимал «Аль-Батин». Победу в матче одержали хозяева – 3:1.

На 17-й минуте гостей вперёд вывел уругвайский форвард Ренцо Лопес. В компенсированное к матчу время ответный гол забил хавбек Абдулрахман Гареб, а на 12-й добавленной минуте Мохаммед Аль-Фатиль принёс своей команде победу. Спустя ещё три минуты Мохаммед Маран забил третий гол в ворота «Аль-Батина».

«Аль-Наср» (46 очков) обошёл в таблице «Аль-Иттихад» (44). «Аль-Батин» (6) продолжает замыкать турнирную таблицу.

Португальский форвард Криштиану Роналду провёл на поле весь матч.

Недавно Роналду был признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии. Для 38-летнего португальца эта награда стала первой в новом чемпионате. В феврале Криштиану провёл четыре матча в чемпионате, забил в них восемь голов и стал автором двух голевых передач.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 португальский игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с руководством и тренером.